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Başkanı Şentop'tan e-muhtıra açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan e-muhtıra açıklaması

27.04.2020, 16:55

Başkanı sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Şentop açıklamasında, "Gerek e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden , demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle;

1/Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007'de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir.

2/Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak, siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur.

3/Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır.

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