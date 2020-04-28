Ankara Barosu’na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın zina ve eşcinsellik konulu Cuma hutbesini bahane ederek İslamiyet'e saldıran Ankara Baro Başkanlığı hakkında soruşturma başlattı.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti. Ankara Barosu ise Erbaş'ı çağlar öncesinden gelen bir kişi olarak nitelendirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında TCK'nın 216/3 maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. İlgili madde, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor. Türkiye, Ankara Barosu'nun çirkin açıklamasına karşı sosyal medya üzerinden de tek yürek oldu. Siyasilerden STK temsilcilerine toplumun her kesiminden Baronun açıklamalarına tepki yağdı.



CHP nefret kustu

Toplumun her kesiminden Erbaş'a destek gelirken CHP ise nefret kustu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak toplumu bölmektir" ifadelerini kullandı.