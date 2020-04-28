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Erdoğan övgüsü ’i karıştırdı

Erdoğan övgüsü İsrail’i karıştırdı
Giriş Tarihi: 28.4.2020

İsrail Meclisi'ne Başkan Erdoğan ile övgüler damga vurdu. Mecliste Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, salgın nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan Erdoğan'ı övdü. Erdoğan'a teşekkür eden Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü. THY'NA ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan Filistinli öğrencileri Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirten Tıybi, "Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci insani hareketti. Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti." İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil. Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor" ifadelerini kullandı.

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