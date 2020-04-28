İyileşen hasta sayısı vaka sayısından iki kat fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan 2020 tarihindeki koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Dün iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerini kullandı.