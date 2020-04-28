Karantinadaki Dua’ya doğum günü sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 8 yaşındaki minik Dua'nın doğum gününü dördüncü kattaki evine yangın merdiveniyle pasta çıkararak kutladı. Mahalle sakinleri "İyi ki doğdun Dua" şeklinde tezahürat yaparak Dua'yı alkışladı. Pastayı teslim eden ekipler yangın merdiveniyle aşağı indi. Bunun yanı sıra Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde jandarma, 7 yaşına giren Ece Uman için evlerinin önünde doğum günü anonsu yaptı. Anne Sinem Uman, "Jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kızımızın hayalini gerçekleştirdiler. Ece çok mutlu oldu" dedi.

ADEM ÜLKER