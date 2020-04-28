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Rus vatandaşları kaderine terk edildi

Rus vatandaşları kaderine terk edildi
Giriş Tarihi: 28.4.2020

'ya tatile gelen Rus turistler, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Antalya'da mahsur kalan turistler, dün saat 10.00 sıralarında Rus Konsolosluğu binası önüne giderek protesto gösterisi yapmak istedi.

'BİZE YARDIM ETMİYORLAR'
Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemi nedeniyle protestolarını gerçekleştiremeyen 10 kişilik gruptan seçilen 2 sözcü, konsolosluğa girerek yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan turistlerden Marina Propenko, Antalya'da yaklaşık 400 kişi olduklarını, ülkelerine dönmek için beklediklerini anlatarak, "Ülkemize dönmek istiyoruz. Konsolusluk bize yardım etmiyor. Mağduruz. Konsolosluk arkasında, pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Paramız da bitti. Karayolu ile de gidebiliriz ancak Gürcistan sınırı kapalı olduğu için bu da mümkün değil. Kimse ne olacağı konusunda bilgi vermiyor" dedi.

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