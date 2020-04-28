Sokağa çıkma kısıtlaması bayrama kadar sürecek

Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının Ramazan Bayramı sonrasına kadar süreceğini söyledi. Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük kısıtlama olacağını söyleyen Erdoğan, bayram sonrası normalleşme adımlarının da ilgili bakanlıkların koordinesinde atılacağını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan kabinede ana gündem maddesi bayramdan sonra atılacak normalleşme adımları oldu. 3,5 saatlik toplantının ardından ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi: Ramazan-ı Şerif'in milletimize, müslümanlığa ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Korona virüsle mücadelede toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölümler günden güne azalıyor. İyileşen sayısının yeni vakayı geçmesi kırılma noktasıdır. Türkiye ölüm oranı bakımından Avrupa'daki en iyi ülke durumdadır. Salgını rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz aksamaya meydan vermeden işlerini sürdürmüştür.

ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışından 40 bine yakın vatandaşı ülkemize getirdik. Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Yurt dışında olup da tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Avrupa'da, ABD'de sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için insanların kaderine terk edildikleri bir gerçek. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini eleştirenler umarız biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldığı toplantı 3 buçuk saat sürdü. Erdoğan'a toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

1 MAYIS'TA 3 GÜN KISITLAMA

Türkiye bu günleri motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz hafta 31 ilde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak yayılma zincirini o derece kırabiliriz. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs'ta da gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık görünmüştür.



NORMALE DÖNÜŞ PROGRAMI HAZIR

Erdoğan, "Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Adliyedeki erteleminin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a uzatıyoruz. Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran'da vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz 6 ay erteliyoruz. Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a uzatıyoruz. Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pek çok paketi devreye soktuk. Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımıza 8, 4 milyar lira finansman tahsisi yapıldı. Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık" dedi.



ABD'YE YARDIM MALZEMESİ GİDİYOR

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı salgınla mücadelede Türkiye'nin birçok ülkeye destek olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açtık. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın (bugün) gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor" dedi.