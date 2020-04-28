Türkiye onu konuşmuştu! Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker'in (20) 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan mahkeme Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi.

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in (20) 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Eldiven ve maske taktığı görülen Şeker'in tahliyesini talep ettiği duruşma, mahkeme heyetince tutukluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.