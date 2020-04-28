“Türkiye’deki hizmet Avrupa’da yok”

Aydın'da yaşayan İngilizler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerine sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Türkiye'de kendilerini güvende hissetlerini söylediler. İhtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür eden Hugh Mcgowan, "Bizim ülkemizde polis ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardım etmez. Türkiye'deki hizmetler Avrupa'da yok. Korona virüs sürecinde yapılan bu uygulama harika" dedi.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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