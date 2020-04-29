36 saat hiç vaka tanısı konulmadı

Türkiye'de genelinde son günlerde vaka sayısının azaldığı görülürken Aydın'dan da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde korona virüs vakalarının azaldığını dile getirdi. Son 36 saatte korona virüs tanısı konulan vakanın olmadığını ifade eden Rektör Aldemir, "Ülkemizde korona virüsle mücadele kapsamında çok sıkı tedbirler aldı. Bu tedbirlerin faydalarını son günlerde açıklanan veriler ortaya koydu. Üniversitemizde de korona virüs vaka sayılarında azalma olduğunu görüyoruz. Özellikle son 36 saatte hiçbir vakanın olmaması bizler açısından sevindirici. Üniversite hastanemizde Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda bütün prosedürler eksiksiz yerine getiriliyor. ADÜ hastanemizde genel olarak sayının fazla olmaması bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

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