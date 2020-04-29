65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor... Yeni düzenleme yolda

Korona virüsle mücadele devam ederken; önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sırasında cumartesi ve pazar günleri iki saatliğine dışarı çıkabilmesine izin verileceği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele devam ederken; önümüzdeki günlerde bazı tedbirlerin kaldırılmasına yönelik 'ilk' normalleşme genelgesinin yayınlanması bekleniyor.

Hükûmet tarafından hazırlanan genelgeyle, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sırasında cumartesi ve pazar günleri iki saatliğine belirlenen kurallar çerçevesinde dışarı çıkabilmesine imkân tanınacağı belirtiliyor. Ancak söz konusu uygulamanın 15 Mayıs'tan sonra faaliyete geçeceği aktarılıyor.

OKULLAR MAYISTA AÇILABİLİR

Ayrıca bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede okulların ne zaman açılacağı konusu masaya yatırılacak. Millî Eğitim Bakanlığı, okulların açılması konusunda iki tarihi değerlendiriyor. Okulların mayıs sonu ya da eylül ayında açılması gündemde. Bakanlık, öğrencilerin birinci dönemki başarıları üzerinden bir sınıf geçme planı üzerinde de duruyor. Yetkililer, öğrencilerin ikinci dönem uzaktan eğitim alması sebebiyle bir sınav sisteminin çok adil olmayacağını ifade ediyor. Yine telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması öngörülüyor. LGS imtihanı da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebilecek.