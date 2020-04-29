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'de yaşayan Türk profesör ''nin oldukça iyi'

ABD'de yaşayan Türk profesör 'Türkiye'nin sağlık sistemi oldukça iyi'

29.04.2020, 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,10:35

Amerika'da yaşayan Prof. Dr. 'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Unutmaz yaptığı açıklamada, ''Türkiye'nin en büyük avantajı, çok iyi bir sağlık sisteminin olması'' ifadelerini kullandı.

Amerikan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye övgü yağdırdı.

Takvimin haberine göre; Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüsle mücadelede ABD ve Türkiye'yi kıyasladı. Profesör Unutmaz, Türkiye'nin Coronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir noktada olduğuna işaret ederek, "Bir kere sağlık sisteminizin çökmemesi lazım. Mesela Türkiye o noktada şu anda iyi durumda. Yatak sayısının fazla ve sağlık sisteminin iyi olması farkı ortaya çıkardı. Ancak yine de gerekli tedbirlere devam etmeniz önemli. Ancak verilere göre bir ülkenin ne zaman normale dönebileceği anlaşılır. Türkiye'nin en büyük avantajı, çok iyi bir sağlık sisteminin olması'' ifadelerini kullandı.

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