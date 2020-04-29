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Haberler Gündem Afrin’de bombalı araçla saldırı

’de bombalı araçla saldırı

Afrin’de bombalı araçla saldırı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Terör örgütü Suriye'nin Afrin ilçesini kana buladı. İlçede bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu 40 kişi öldü, 47 kişi ise yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın, tankere yakın olan araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü öğrenildi.

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