Araya mesafe koyduk

Korona virüs pandemisiyle birlikte hayatımızda önemli değişiklikler oldu. Bunların en başında ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı geliyor. Mecburen almak zorunda kaldığımız bu önlemler salgının yayılım hızını durdurmak için olmazsa olmaz kurallar haline gelince alışmak da kaçınılmaz oldu. Artık marketler, bankalar ve tüm toplu bulunulan tüm alanlarda mesafeli kuyruklar görmek mümkün...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve ülkemizde 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan KOVİD-19 salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafe ayarlanması ve genel izolasyon kurallarının sağlanması için pek çok çalışma yapıldı. Bankalarda sınırlı sayıda vatandaşın işlem yapmasına izin verilirken, market içlerinde temizlik çalışmaları arttırıldı son olarak da sosyal mesafe uygulaması devreye aldı.

Manisa'da Ramazan ayının vazgeçilmezi pide almak için fırınlara gelen vatandaşlar kurallara uymayı ihmal etmedi.

DIŞARIDA SIRA BEKLENİYOR

İzmir'de bu kapsamda yoğun olarak kullanılan alanlarda, bankalarda işlem yapmak için kısıtlı sayıda vatandaş içeriye alındı. İşlem yapmak isteyen diğer vatandaşlar ise bankaların önünde tek sıra halinde sıra bekledi. Bankaların önünde ara ara oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafe kuralını bazen ihlal etse de çoğunlukla kurala uyuldu. Marketlerde ise alışverişini tamamlayanlar sosyal mesafe için yere yapıştırılan şeritlerin üstünde kasa sıralarını bekledi.

Denizli'de PTT ve cep telefonu bayileri önlerindeki uzun kuyruklarda da mesafe korundu

MECBUREN ALIŞTIK

'Sosyal mesafe' kavramı hayatımıza salgınla birlikte girse de İzmirlilerin bu kavrama alıştığı görüldü. Konu hakkında açıklama yapan vatandaşlardan bazıları zorunda olmadıkça dışarı çıkmadıklarını belirtirken, "Dışarı çıktığımız zamanda maskemizi takıyoruz. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çabalıyoruz. Çantalarımızda elimizi temizlemek için sürekli dezenfektan taşıyoruz. Hem kendimizi hem de yakınlarımızı korumak için bu önlemleri almak zorundayız" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS / Aydın'da özellikle banka önleri ve market alışverişleri esnasında vatandaşların birbirlerine mesafeli durduğu görülüyor.

Mert ALPDÜNDAR