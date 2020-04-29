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'dan Kût'ül-Amare zaferi paylaşımı: Destansı bir mücadeleyle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amare zaferi paylaşımı yaptı. paylaşımında, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Kût'ül-Amare zaferi paylaşımı: Destansı bir mücadeleyle

29.04.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,19:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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