Başkan Erdoğan'dan Kût'ül-Amare zaferi paylaşımı: Destansı bir mücadeleyle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun.



Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0MwxJBnbYZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2020

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