Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Desteklerin süreceğini, tedbirlerin ise kademeli olarak zamanı geldiğinde kaldırılacağını söyleyen Erdoğan, “Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin videokonferans ile gerçekleşen MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulundu. Korona virüs tedbirlerine ve desteklere dikkat çeken Erdoğan, normalleşme takviminin henüz olgunlaşmadığını ifade etti.

NETİCEYE YAKLAŞIYORUZ

Erdoğan, alt gelir grubu ve reel sektöre 200 milyar TL'lik bir paket sunulduğunu ve bunun bugüne kadar sunulan en yüksek destek olduğunu ifade etti. Virüsle mücadelede elde edilen neticelerin devreye alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. 4 güne varan yasakların insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Ancak tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek. Şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz. Pek çok programı hayata geçirdik. Bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyarı buluyor. Bu bugüne kadar alt gelir grubu ve reel sektöre verilmiş en büyük ödemedir" dedi.

ÇARKLAR YENİDEN DÖNECEK

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren 83 mil-yon vatandaşımızın herbirine şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden dönmeye, halkımızın ve devle-timizin kasası dolmaya devam edecektir. Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi göstererek tarihi fırsa-tı değerlendirmekte kararlıyız. AK Parti olarak bu sürecin de lokomotifliğini yapacağız. Normalleş-me takvimini olgunlaştığında açıklayacağız."