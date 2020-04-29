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Cezaevlerinde 120 mahkuma tanı konuldu

Cezaevlerinde 120 mahkuma tanı konuldu
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Bakanı Abdulhamit , Kovid-19'la mücadele kapsamında duruşmaların ikinci kez 15 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Adalet hizmetlerinde Kovid- 19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından konuşan Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerden 120'sinde korona virüse rastlandığını söyledi. Gül, "Bugün itibarıyla 4 ayrı ceza infaz kurumundan 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konulmuş durumdadır. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmışlardır, yoğun bakımda kalan tutuklu- hükümlü bulunmayıp genel sağlık durumları iyidir" dedi.

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