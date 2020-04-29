‘İslamofobi faillerini uzakta aramayın’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesini bahane ederek İsla-miyet'e saldıranlara sert bir dille cevap verdi. Bahçeli, "Diya-net İşleri Başkanı'nın geçen haftaki Cuma Hutbesi'nde dini akide-lerimize muvafık şekil-de paylaştığı vaazı-na başta CHP zihniyeti olmak üzere, Anka-ra ve İzmir Baroları-nın izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi ola-rak görülmelidir. İslamofobi fail-lerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Asıl nefret dili, asıl ilkel ve çağın gerisinde kalmış üslup aynısıyla sözü edilen baroların ruhuna yuvalanmıştır" dedi