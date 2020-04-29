Bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu. E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 31'E KADAR ÇIKTI
Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da trafik yoğunluğu objektiflere yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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