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Haberler Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu objektiflere yansıdı

'da yoğunluğu objektiflere yansıdı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu objektiflere yansıdı

29.04.2020, 20:54

Bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu. E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 31'E KADAR ÇIKTI

Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.



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