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Haberler Gündem İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 323 kişi öldü

'da son 24 saatte koronavirüsten 323 kişi öldü

'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi. Öte yandan İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 323 kişi öldü

29.04.2020, 20:49

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu.

İYİLEŞEN SAYI AÇIKLANDI

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 311'lik artışla 71 bin 252'ye çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 682'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1863 olan sayının bugün 1795'e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 910 bin 761 test yapıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, çok sayıda ölümün görüldüğü yaşlı bakımevlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde, jandarmanın ilgili birimlerinin 600 kadar merkezde kontroller yaptığını belirtti. Sileri, bu kontroller sonucunda her 4 yaşlı bakımevinden 1'inde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği bilgisini verdi.

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