Karantinada yargılandı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğwü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı.

MASKE VE ELDİVENLE

Korona virüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olduğu cezaevinde karantinaya alınan Şeker, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Eldiven ve maskeyle katılın Şeker, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de tutukluğunun devamına karar verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında davaya sadece Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Taraf aileleri ile öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatı katılmadı.Yine tedbirler kapsamında daha önce Kadir Şeker'in bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılması planlanmıştı. Bugün sabah saatlerinde korona virüs testi pozitip çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, ellerinde eldiven ve yüzünde maskeye SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şeker, savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve savunmasını yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

BAŞKA KOĞUŞA ALINDI

Şeker, korona virüs testi sonucunun pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve başka koğuşa alındığını belirtti. Mahkeme heyeti de mevcut deliller gözönüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.