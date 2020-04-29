Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha bir araya gelecek. Videokonferans ile yapılacak kritik toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulunacak. Koca'nın basın toplantısının 16.00'da yapılacağı bildirildi.





Dün akşam yapılan açıklamadaSağlık Bakanlığı, dün 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, toplam can kaybının 2 bin 992 olduğunu bildirdi. Bakanlık, dün 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların 38 bin 809'a yükseldiğini, test sayısının 29 bin 230 olduğunu ve toplam test sayısının 948 bin 115'e ulaştığını açıkladı.



Entübe hasta sayısı 845, yoğun bakım hasta sayısı ise bin 621 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gce Twitter hesabından, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız" açıklamasını yaptı.