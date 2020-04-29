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‘Küresel güç olduğumuzu gösterdik’

‘Küresel güç olduğumuzu gösterdik’
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Türkiye'nin korona virüsle mücadeledeki başarısıyla küresel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Birileri küllemeye çalışıyor ama başaramıyor. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye küresel güç oldu. Bunu da askeri, siyasi, ekonomi ve sağlık gibi birçok alanda yaptıklarıyla tüm dünyaya ispat etti. Bugün dünyanın yaşadığı sağlık krizinde Avrupa'nın Amerika'sı diyeceğimiz Almanya'ya, küresel güç denilen Amerika'ya, güneş batmayan imparatorluk denen İngiltere'ye yardım malzemesi gönderiyorsan, dünyayı saran krizi kimseden yardım almadan ve tüm bu ülkelerden uzak ara çok daha başarılı götürebiliyorsan sen artık gelişmiş ülkesin, sen artık süper güçsün" dedi.

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