Milli Eğitim Müdürü’nden plazma bağışı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemotoloji Birimi'nde kanı alınan Okumuş'a sağlık çalışanları yapılacak işlemle ilgili bilgi verdi. Bir saat süren işleminin ardından Okumuş, "Yaklaşık bir ay önce Kovid 19 teşhisiyle hastaneye yatmıştım. Hastanede 9 gün ilaç tedavisi gördüm. Testlerim negatif çıkınca taburcu oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Birkaç kişinin şifa bulmasını vesile olabilirsem kendimi dünyanın en şanslı insanı hissedeceğim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE