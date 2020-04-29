Önce az vaka görülen iller normalleşecek

Korona virüsle mücadelede sağlık açısından başarılı adımlar atan Türkiye, normale dönme planı için de hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, normalleşme süreciyle ilgili programın koordinasyonunu yürütecek. Bu süreçte Bilim Kurulu, bakanlıklar ve sektör temsilcileriyle yapılacak istişarelerle ayrıntılı bir plan ortaya konacak.

KADEMELİ BAŞLAYACAK

Yol haritasının belirlenmesinde en önemli etken, son günlerdeki olumlu tablonun sürmesi olacak. Vaka sayısının az olduğu illerde ve özellikle turizm, ticaret, tarım, sanayi sektörleri başta olmak üzere belli sektörlerde normalleşme başlayacak. Normalleşmenin uygulanacağı alanlarda da sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemler zorunlu olacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Turizm sektöründe, açık büfe ve her şey dahil seçeneklerinin uygulanmaması, otellerde kapasitenin belli oranda tutulması, ortak kullanım alanlarında antibakteriyel ürünler kullanılmasının zorunlu olması gibi önlemler de gündemde. Tedbirler kapsamında kapalı olan dükkan, AVM, sinema gibi tesislerin de kapasite azaltımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerle kademeli olarak açılması hedefleniyor. Okulların açılması ve sınavlarla ilgili takvim de bu plan kapsamında belirlenecek. Hazırlanan plan Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

HASAN AY