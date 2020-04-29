Plazma kurtardı

Türkiye’de ilk kez plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Kızılay, “İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemliydi. Artık iyileşenlerin plazma bağışçısı olmasını istiyorum, öneriyorum” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip korona virüse (Kovid- 19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın korona virüsü yendiğini bildirdi. Prof. Dr. Kızılay, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan işlemle, yeni tip korona virüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı. Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini, 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti: "Hastamızın bundan sonra korona virüsle ilgili bir problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı, entübe olduğu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle fizik tedavi vereceğiz. Ardından taburcu edeceğiz."

VERİLERİ TOPLAMA ZAMANI

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, "Bu tedaviyle ilgili çok sayıda merkeze de plazma gönderdik. Oralardan da olumlu sonuçlar geldi. Şimdi tüm bu verileri toplayıp, bunları bilimsel olarak değerlendirip, tedavide hangi hastalara uygun, hangi hastalar için plazma tedavisi yerinde olur buna artık odaklanmak gerekiyor" dedi.

HERKES SONUCU BEKLİYORDU

İlk hasta olmasının önemine değinen Kızılay sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde bu tedavi ve diğer tedavilerin her biri için bu çalışmanın ayrı ayrı yapılma aşamasına geldik. İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemli, bütün ülke tarafından takip ediliyor. Olumlu bir sonuç aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum."

Malatya'da, ilk plazma nakli yapılan Abidin Aybar, korona virüsü yenerek servise alındı.

5 YIL SAKLANABİLİYOR

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de plazma alma işleminin yaygınlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Malatya'dan farklı illere plazma gönderdik. Şu anda elimizde her gruptan bir plazma havuzu oluştu. Bizden isteyen, ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Bundan sonra da gerek Kızılay gerek bu işi yapabilecek merkezler daha çok kullanacak diye tahmin ediyorum. Ama ümidim o ki ülkemizde artık hasta sayımızın sıfıra inmesi ve bunların hiçbirini kullanmaya ihtiyaç olmaması. İyileşmiş hastalarımızın şu dönemde plazma bağışçısı olmalarını istiyorum, öneriyorum çünkü plazma alınınca hemen kullanılması gerekmiyor. Plazma alındıktan sonra uygun koşullarda 5 yıl saklanabiliyor."