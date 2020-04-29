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Haberler Gündem Rusya ile altıncı maskeli devriye

ile altıncı maskeli devriye

Rusya ile altıncı maskeli devriye
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Suriye'de gerçekleştirilen Türk- Rus ortak devriyelerinin altıncısı tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" bilgisini verdi. Devriye gezen askerlerin korona virüs salgınına karşı maskeli oldukları dikkati çekti.

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