Suriye'de gerçekleştirilen Türk- Rus ortak devriyelerinin altıncısı tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" bilgisini verdi. Devriye gezen askerlerin korona virüs salgınına karşı maskeli oldukları dikkati çekti.
Rusya ile altıncı maskeli devriye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.