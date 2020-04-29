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Haberler Gündem Rusya vaka sayısında İran’ı geride bıraktı

vaka sayısında ’ı geride bıraktı

Rusya vaka sayısında İran’ı geride bıraktı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Rusya'da korona virüslü vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha virüs tespit edildi. Rusya, 93 bin 558 vakayla İran'ı geçerek en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke oldu. Öte yandan, ülkede 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 867'ye ulaştı.

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