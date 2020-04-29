Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son 24 saatlik rakamları resmi Twitter hesabından paylaştı.
"3'TE BİRİNİ GEÇTİ"
Bakan Koca, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." dedi.
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Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020
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