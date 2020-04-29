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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

koronavirüste vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

29.04.2020, 19:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son 24 saatlik rakamları resmi Twitter hesabından paylaştı.

"3'TE BİRİNİ GEÇTİ"

Bakan Koca, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." dedi.

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