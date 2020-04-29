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'ten üniversite öğrencilere "6 GB'lık "

YÖK'ten üniversite öğrencilere 6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası

29.04.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,16:47

Yükseköğretim Kurulundan (), Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık " adı altında ücretsiz verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, küresel Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde örgün eğitime son vererek başlatılan uzaktan öğretim faaliyetlerinin, aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle evlerinde kalıp uzaktan eğitim gören öğrencilere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla https://yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden YÖK Dersleri Platformu'nun ilk kez hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanma aşamasında bazı öğrencilerin özellikle internet kotası sorunu yaşadıklarına dair kişisel sıkıntılarını iletmeleri neticesinde bu hususa yönelik bir süreden beri bir çalışma yürütülmekteydi. Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre üniversite öğrencilerimiz, YÖK Dersleri Platformu sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecek."

Açıklamada, "Üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve online eğitimlerin de dahil olacağı" kaydedildi.

AA

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