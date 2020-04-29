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Haberler Gündem Suudi Arabistan'da korona tedbirlerini esnetiliyor

'da korona tedbirlerini esnetiliyor

13 Mayıs'a kadar ve karantina altındaki bölgeler dışında, sokağa çıkma yasağı kademeli olarak kaldırılacak.

Suudi Arabistan'da korona tedbirlerini esnetiliyor

29.04.2020, 18:50

Riyad yönetimi, koronavirüs önlemlerinde kademeli olarak gevşeme kararı aldı. Suudi Arabistan hükümeti tarafından alınan karar kapsamında, şirketlerin, toptan ve perakende satış yapan dükkanların, alışveriş merkezlerinin ve fabrikaların yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

MEKKE KARAR KAPSAMINDA DEĞİL

Karar uyarınca ayrıca, Suudi Arabistan'da 13 Mayıs'a kadar Mekke ve daha önceden karantinaya alınmış bölgeler dışında tüm ülkede sokağa çıkma yasağının aşamalı olarak kaldırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, 6 Nisan'da 4 vilayetteki 5 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

152 KİŞİ VİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, ülkede 20 bin 77 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, hastalık nedeniyle 152 can kaybı yaşandı.

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