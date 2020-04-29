Ücretsiz maske dağıtımına düzenleme

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi. Açıklamada, "Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir" denildi. Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.