Uzaktan erişime açılan 'Devlet Arşivleri'ne büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kararıyla "Devlet Arşivleri", 16 Nisan'da uzaktan erişime açıldı. 2 haftada 43 bin 430 kişi sisteme giriş yaptı. İncelenen görüntü sayısı 1 milyonu geçti, sistemden temin edilen belge sayısı 45 bini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri araştırma salonları koronavirüs salgını sebebiyle 16 Nisan'da kapatıldı. Ancak, çalışmalar yarım kalmasın diye aynı tarihte arşivler uzaktan erişime açıldı.

Dijital Dönüşüm Ofisinin girişimiyle Türkiye'nin hafızası olan kayıtlara artık online ulaşılabiliyor.

43 BİN 430 KİŞİ SİSTEME GİRİŞ YAPTI

Büyük ilgi gören arşivlere 16 Nisan ile 29 Nisan arasında girenlerin sayısı 43 bin 430 oldu. Yaklaşık 210 bin arama yapıldı, incelenen görüntü sayısı ise 1 milyon 100. Arşivlerden temin edilen belge sayısı da 45 bine ulaştı.

İNTERNET SİTESİ VEYA E-DEVLET'TEN ERİŞİM MÜMKÜN

Arşivlere, Devlet Arşivleri internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim mümkün. Belge Tarama Sistemi BETSİS'e girmek için üye olmak yeterli. Üstelik araştırmacı olmak da gerekmiyor.

OSMANLI VE CUMHURİYET ARŞİVİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgelerin aslına isteyen herkes ücretsiz ulaşabiliyor.

Devlet Arşivleri dünyanın sayılı arşivleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren merkez ile taşra arasındaki yazışmalar, Osmanlı coğrafyasında 40 devletin tarihine ait kayıtlar, Cumhuriyetin sosyal, iktisadi, idari, kültürel tarihine dair sayısız belge bulunuyor.