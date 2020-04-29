Yardımın öncüsü Türkiye

Korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerine sırt döndüğü bu dönemde korona virüs ile mücadele eden ülkelerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderildi. Tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı dün Ankara'dan havalandı. Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

55 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce olarak yer verildi. Türkiye, salgının çıktığı ülke olan Çin başta olmak üzere pandeminin en çok görüldüğü İtalya ve daha pek çok ülkeye yardım elini uzattı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 55 ülkeye yardım taşıdı.





ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TEŞEKKÜR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Sat-terfield, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin yaptığı tıbbi malzeme yardımıyla ilgili Türkiye'ye teşek-kür etti. Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malze-me bağışı için teşekkür ediyorum" ifadesini kul-landı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da ayrıca "Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye'ye minnettarız." ve "Bu, tam ola-rak ortaklık ve ittifakın eyleme dökülmüş halidir. Teşekkür ederiz Türkiye" paylaşımları yapıldı.



'KÜRESEL GÜÇ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Türkiye'nin korona virüsle mücadeledeki başarısıyla küresel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Birileri küllemeye çalışıyor ama başaramıyor. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye küresel güç oldu. Bunu da askeri, siyasi, ekonomi ve sağlık gibi birçok alanda yaptıklarıyla tüm dünyaya ispat etti. Bugün dünyanın yaşadığı sağlık krizinde Avrupa'nın Amerika'sı diyeceğimiz Almanya'ya, küresel güç denilen Amerika'ya, güneş batmayan imparatorluk denen İngiltere'ye yardım malzemesi gönderiyorsan, dünyayı saran krizi kimseden yardım almadan ve tüm bu ülkelerden uzak ara çok daha başarılı götürebiliyorsan sen artık gelişmiş ülkesin, sen artık süper güçsün" dedi.



İŞTE TÜRKİYE'NİN YARDIM YAPTIĞI ÜLKELER



İRAN: Bin adet tanı kiti, 4 bin 500 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N 95 maske, 78 bin üç katlı malzeme.

BULGARİSTAN: 50 bin tıbbi malzeme, 100 bin koruyucu giysi, 100 bin koruyucu gözlük

ÇİN: Bin adet biyolojik tehlike tulumu,93 bin 500 filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafeti, 200 bin koruyucu maske.

İTALYA: 100 bin adet cerrahi malzeme,100 bin adet pudrasız vinil eldiven, 20 bin adet N149 maske, bin 500 adet koruyucu maske, bin 500 adet koruyucu gözlük Kolombiya:26 bin adet tanı testi.

AZERBAYCAN: 250 tanı kiti

KIRGIZİSTAN: 20 bin adet tıbbı maske, 200 adet tanı kiti,100 adet koruyucu elbise,100 adet gözlük,100 adet N95 maske.

BOSNA-HERSEK:

50 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet pudrasız vinil eldiven,10 bin adet N149 maske,500 adet koruyucu tulum, 500 adet koruyucu gözlük,5 bin adet pudrasız nitril eldiven. BUNLARIN yanı sıra İngiltere, İspanya ve ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildi.



'DÜNYA TARİHİNE ADIMIZI YAZDIRDIK'

Türkiye'nin her fırsatta uluslararası topluma, "Küresel işbirliği ve dayanışma olmaksızın bu sorunu aşmak mümkün değil" mesajı verdiğini belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da, "Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasının ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

Çalışkan, "Türkiye'nin, salgın sonrasında da çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edeceği kesinleşti. Avrupa ülkeleri ve birçok ülke daha sistemini bile oturtamadan, Türkiye önceden aldığı tedbirlerle dünya tarihine adını yazdırmayı başardı" ifadelerini kullandı.

EDA IŞIK