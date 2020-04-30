31 Mayıs’a kadar uzaktan eğitime devam

31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyuran Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de, "Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler" dedi. ŞU an çocukların en güvende olacakları yerin evleri olduğunu kaydeden Selçuk, "Hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkat. Uzaktan eğitim şu anda eldeki tek seçenek. Biz, onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye 100 binlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



KESİNTİSİZ DEVAM EDİLECEK

Konuşmasında bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri üretimine de kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.