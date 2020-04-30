‘Babam iyileştikten sonra ülkemize döneceğiz’

İsveç'te korona testi pozitif çıkan ancak buna rağmen hastaneye kabul edilmeyen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin ardından babası için yaptığı çağrıyla gündeme gelen 22 yaşındaki Leyla Gülüşken, babasının Türkiye'ye getirilmesinden bası kesimlerin rahatsız olduğunu söyledi. Bazı internet sitelerinde kendilerinin bilgisi dışında asılsız haberler yapıldığını kaydeden Gülüşken, "Şu an bizim tek isteğimiz babamızın bir an önce iyileşmesi. Babamın rahatsızlığından önce Türkiye'yi dönmeyi düşünüyorduk. Ancak son yaşadıklarımız bu isteğimizi artırdı. Türk'üz Türk olarak Türkiye'de öleceğiz. Babam ayağa kalktıktan sonra geri dönüş için şartlarımızı olgunlaştırıp vatanımıza geri döneceğiz" dedi. Kendisinin "Türkiye'ye tatile bile gelmem" dediğini iddia edenleri Allah'a havale ettiğini belirten Leyla Gülüşken, İsveç basınının kendileri üzerinden Türkiye'yi karalama kampanyalarına asla izin vermeyeceğini belirtti. Gülüşken, "Kimse bizi malzeme yapmasın. Biz Türk vatandaşı olduğumuz için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL