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Bakan açıkladı! Karantina yurtlarında kaç kişi kalıyor?

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın karantinada olduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.