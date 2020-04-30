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Başkan Erdoğan talimat verdi: 'den 'e koronavirüs yardımı

Kalın, " talimatıyla ’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler ve ’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak." dedi.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den Filistin'e koronavirüs yardımı

30.04.2020, 13:12

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak." haberini duyurdu.

"İNSANLIK ÖLMESİN Kİ İNSANLAR ÖLMESİN"

İbrahim Kalın, Twitter paylaşımında, "Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullanandı.

TÜRKİYE'DEN İNSANLIĞA "BARIŞ" MESAJI

Türkiye daha önce aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

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