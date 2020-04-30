Devletin 1000 liralık yardımına göz diktiler!

Devlet korona virüs salgını nedeniyle çalışamaz duruma gelen vatandaşların yardımına koşuyor. Ancak bazı kendini bilmezler ise maddi durumları çok iyi olmasına rağmen devletin geliri olmayan vatandaşlara yaptığı 1000 liralık yardıma göz dikiyor. Aile Bakanlığı'nın 3. fazda işsizler veya günlük yevmiye ile geçinenlerin de aralarında bulunduğu en alt gelir gruplarına başlattığı 1000 liralık sosyal destek programına İzmir'deki başvurular arasında hali vakti yerinde olan, aralarında muhtar, bakkal, market sahibi, evi, aracı hatta yazlığı olanların bile utanmadan başvurduğu belirlendi. Ayrıca yine bu yardım için PKK ve FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin de sistemin çökmesi için trol isimlerle başvuru yaptıkları tespit edildi.

ÖNCE İNCELEME SONRA ÖDEME

Başvuru yapanlar arasında sayısız gayrimenkulü olan da var, aylık geliri 10 ila 15 bin liranın üzerinde olan da. Ancak Aile Bakanlığı başvuruları titizlikle inceleyip şartları uygun olanlara ise ödeme yapılıyor. Ahlaksızlara geçit vermeyen bakanlık, yalan beyanda bulunarak başvuru yapan bu sahtekarlar hakkında yasal işlem de başlatıyor. Araştırma sonucunda talebi reddedilen arasındaki ilginç örnekler şöyle: M.H.- Bakkal dükkanı var A.K.M. -Emekli ve muhtar maaşı alıyor F.Y. -2 dairesi 1 otomobili ve düzenli kira geliri var S.N. -35 yaşında eşi ve kendi SGK'lı aktif çalışıyor, 2 aracı, 1 evi var.

FATİH ŞENDİL