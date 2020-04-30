Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.
BAKANLIKTAN JET YANIT
Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."
Eda Ece'nin yardım talebine Sağlık Bakanlığı anında dönüş yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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