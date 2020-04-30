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Haberler Gündem Eda Ece'nin yardım talebine Sağlık Bakanlığı anında dönüş yaptı

'nin yardım talebine anında dönüş yaptı

Yasak Elma dizisiyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran başarılı evindeki çalışanı için hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yardım istedi. Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.  ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa bir süre sonra cevap verdi.

Eda Ece'nin yardım talebine Sağlık Bakanlığı anında dönüş yaptı

30.04.2020, 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,13:26

Ünlü oyuncu Eda Ece karantinayı evde geçiriyor. Ece, evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi.

Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.

BAKANLIKTAN JET YANIT

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

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