Erdoğan’dan Trump’a mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdi. Erdoğan, Trump'a, 'Değerli dostum' diye hitap ettiği ve ikili ilişkilere yönelik temennilerde bulunduğu mektubunda şu ifadeleri kullandı: Küresel ölçekte bir kriz yaratmış olan Kovid-19 salgınının ülkelerimizde ve dünyamızda yol açtığı sınamalara karşı sizinle sürdürmekte olduğumuz işbirliğine büyük önem atfettiğimi biliyorsunuz. Kovid- 19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum.

BU KRİZİ GERİDE BIRAKACAĞIZ

Bu çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz.

MÜTEVAZI BİR YARDIM YOLLADIK

Bu süreçte, gerek salgınla mücadelede ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin ABD'nin güvenilir bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim, daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetleri'mize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı ABD'ye gönderiyoruz. Bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarınız için dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi yineliyor birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın işbirliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum.



İŞBİRLİĞİ TEMENNİSİNDE BULUNDU

Mektubunda salgın sonrası süreçte işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reformların hayata geçirilmesinde ortak hareket etmemizin son derece yararlı olacağına inanıyorum. Aynı şekilde güçlenen işbirliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin potansiyelini en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nitekim, bölgemizdeki son gelişmeler işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir."



POMPEO'DAN MİNNETTARLIK TWİTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin tıbbı yardımlarına ilişkin twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Kriz zamanlarında, NATO Müttefikleri birlikte hareket etmeli. En çok etkilenen bölgelerimizde Kovid- 19'la mücadelemize destek için cömertçe tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışlayan Türkiye'ye teşekkürler. Gösterdiğiniz dostluğa, ortaklığa ve desteğe minnettarız" ifadelerini kullandı.



KONGRE VE ABD BASININA MESAJ

Erdoğan, mektubunda; "Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir" ifadelerini kullandı.