Kırklareli Valisi immün plazma bağışlayacak

Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacağını söyledi. Kendisine 31 Mart'ta Kovid-19 tanısı konduğunu, 17 Nisan'da da hastalığı yendiğini anımsatan Bilgin, yaklaşık 10 gün sonra bağış yapabileceğini belirterek, "Bağış yapıp inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Tabii takdir Allah'ın yine" dedi.