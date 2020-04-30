Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacağını söyledi. Kendisine 31 Mart'ta Kovid-19 tanısı konduğunu, 17 Nisan'da da hastalığı yendiğini anımsatan Bilgin, yaklaşık 10 gün sonra bağış yapabileceğini belirterek, "Bağış yapıp inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Tabii takdir Allah'ın yine" dedi.
Kırklareli Valisi immün plazma bağışlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.