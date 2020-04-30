KYK yurtlarında 62 bin vatandaş misafir edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda toplamda 62 bin 166 vatandaşa ev sahipliği yapıldığını duyurdu. Şu anda 76 ilde bulunan 169 bakanlık yurdunda toplam 28 bin 916 vatandaşı da misafir etmeye devam ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, karantina süreçlerini tamamlayan 33 bin 250 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını söyledi.