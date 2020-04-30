‘Pik dönemini geride bırakıyoruz'

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pik dönemi içindeyiz. Kalıcı olması için temasın ve mesafenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Tedbirlere uyulmazsa yeni bir pik dalgası olabilir. Ama bu tedbirlerle böyle bir şey olamaz. Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz" dedi. Türkiye'nin bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktığını kaydeden Koca, tedavi sürecinde başarı sağlanan uygulamaları da aktardığı konuşmasında şunları söyledi:

TEDBİR, TESPİT, HIZLI TEDAVİ

"Bizi bu noktaya tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. Türkiye virüsle mücadelede tedbir, tespit, hızlı tedavi ile başarı sağladı. 11 Mart'tan beri hiçbir testi tesadüfen yapmadık. Yatak doluluk oranı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara geriledi. Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler istenen sonucu alamadı. Tedavisi hastanede yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik. Durumu stabil olan hastaların tedavisi aile hekimi gözetiminde evde yapılıyor. Filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir. Çin'den gelen ilacı farklı kullanıp olumlu sonuç aldık. Artık hastaları ventilatöre ileri aşamada bağlıyoruz. Yoğun bakımdakileri erken entübe etmiyoruz. Böylece hastaların zatürre olma oranı düştü. Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranları %58'den %10'a düştü. Entübe hastalarımızdaki vefat oranı %74'ten %14'e geriledi. Türkiye'de şu an hasta kayıp oranı %2.8'dir. Bu oran Avrupa'da en düşük, dünyada ise 80. sıraya karşılık gelmektedir."



KAYIPLARIMIZIN SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bakan Koca'nın açıkladığı 29 Nisan korona virüs verilerine göre, vefat eden hasta sayısındaki düşüş devam ediyor. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de dün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi ve 89 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da artmaya devam ederek, 5 bin 231 oldu.



65 YAS ÜSTÜNE İZİN ÇIKABİLİR

Bakan Koca, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Birkaç saat, yakın çevrede dolaşmaları gündeme geldi. Değerlendiriliyor" dedi. Koca, normalleşme ile ilgili ise, "Özellikle bu ay boyunca bazı tedbirleri devam ettirerek, alınan kararları ilgililerce açıklarız" dedi. Koca, İsveç'ten getirilen hastanın kendi akrabası olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı ve sağlık konularının siyaset malzemesi haline getirilmemesini istedi.