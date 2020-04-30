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Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı

, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı

30.04.2020, 20:39

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALACAK

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, "Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım" dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin'e şifa diledi.

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