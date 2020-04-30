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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

vaka sayısını açıkladı

sosyal medya hesabından vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. " dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

30.04.2020, 19:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,19:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son rakamları resmi Twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." dedi.

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