Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, yaralı sayısı ise 60'a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenler yakınları tarafından toprağa verilirken, kimliği belirlenemeyen 20 kişinin cenazesi ise sivil savunma ekipleri tarafından defnedildi.
Afrin’deki hain saldırıda ölü sayısı 52’ye yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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