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Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.