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çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerle görüştü

, kızları kaçırılan aile ile video konferans ile görüştü. , aileye desteklerini iletti.

Başkan Erdoğan çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerle görüştü

01.05.2020, 18:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,19:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Vefa Destek Grubunun beraber ziyaret ettiği, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler ile video konferans görüşmesi yaptı.

"SİZİN TORUNUNUZ BİZİM DE EVLADIMIZDIR"

Aile, Başkan Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan, aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi. Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de evladımızdır" dedi.

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