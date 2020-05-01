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Haberler Gündem Başktan Erdoğan talimatı verdi! Somali'ye koronavirüs yardımı gönderiliyor

Başktan Erdoğan talimatı verdi! 'ye yardımı gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamda, Başkan 'ın talimatıyla bu gee 'ye tıbbi uçağının gideceğini duyurdu.

Başktan Erdoğan talimatı verdi! Somali'ye koronavirüs yardımı gönderiliyor

01.05.2020, 11:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,11:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan kargo uçağının bu gece Somali'ye gideceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti.

"İNSANLIK ÖLMESİN Kİ İNSANLAR ÖLMESİN"

İbrahim Kalın, "Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullandı.

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